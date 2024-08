Champions-League-Sieger Real Madrid gewinnt den Uefa Supercup in Warschau gegen die Europa-League-Champions von Atalanta Bergamo mit 2:0.

Die Entscheidung fällt nach der Stundenmarke, als erst Vinicius Junior und 10 Minuten später Kylian Mbappé treffen.

Für den neuen Real-Superstar, in seinem ersten Pflichtspiel lange wirkungslos, ist es ein gelungener Einstand.

Mit so viel Spannung war das jährliche Finalspiel des Uefa Supercup wohl noch nie erwartet worden. Und das alles wegen nur einer Personalie: Kylian Mbappé. Schon seit Tagen drehte sich rund um das Duell zwischen Champions-League-Sieger Real Madrid und Europa-League-Gewinner Atalanta Bergamo alles um den neuen Real-Superstar. Wird er von Beginn weg spielen? Wird er treffen? Wird er gleich einen Titel holen?

All diese 3 zentralen Fragen können nach den 90 vom Schweizer Schiedsrichter Sandro Schärer geleiteten Minuten im Stadion Narodowy zu Warschau mit «Ja» beantwortet werden. Real Madrid mit Mbappé in der Startelf besiegte Atalanta mit 2:0 und steigt dadurch mit dem 6. Titel zum alleinigen Rekordsieger dieses Wettbewerbs auf. Reals neue Nummer 9 sorgte mit dem 2:0 in der 68. Minute für eine Art Vorentscheidung.

Atalanta lange näher am 1:0

Denn viel kam von den Italienern nach diesem zweiten Rückschlag nicht mehr. Ganz im Gegensatz zu den Minuten davor: Das von Gian Piero Gasperini trainierte Team machte den «Königlichen» eine Stunde lang das Leben äusserst schwer. Defensiv standen die Bergamasken um den früheren FCZ-Spieler Berat Djimsiti meist solid und offensiv sorgten sie immer wieder für Nadelstiche.

So etwa in der 25. Minute, als Captain Marten de Roon aus spitzem Winkel abgezogen hatte und der Schuss via Real-Verteidiger Eder Militao am Querbalken landete. Kurz nach Wiederanpfiff scheiterte ausserdem Mario Pasalic mit seinem Kopfball am glänzend reagierenden Thibaut Courtois. Eine Führung zu diesem Zeitpunkt wäre nicht unverdient gewesen – auch wenn Rodrygo kurz vor der Pause ebenfalls die Latte getroffen hatte.

Bellingham findet Mbappé

Aus dem Nichts ging dann aber Real Madrid mit der Abgeklärtheit eines «Königsklasse»-Champions in Führung. Jude Bellingham übergab den Ball im Strafraum an Vinicius Junior. Der Brasilianer liess Djimsiti mit einem Haken stehen und bediente in der Mitte Federico Valverde, der nur noch einschieben musste (60.).

01:06 Video Valverde nach Traum-Zuspiel von Vini Junior mit dem 1:0 Aus Sport-Clip vom 14.08.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 6 Sekunden.

Nach weiteren Top-Chancen von Vinicius Junior (61.) und Bellingham (62./66.) folgte in der 68. Minute der grosse Moment: Zuerst suchte Vinicius Junior seinen neuen Sturmpartner Mbappé in der Mitte vergeblich, direkt im Anschluss bewies jedoch Bellingham mit einem Zuspiel auf den Franzosen grosse Übersicht. Mbappé hatte dann keine Mühe, die Kugel von der Position des Penaltypunkts aus ins Netz zu jagen.

So geht es weiter

Für Real Madrid gilt es am Sonntag auswärts auf Mallorca in der Liga erstmals ernst. Atalanta startet am Montag zu Gast bei Lecce in die Serie-A-Saison.