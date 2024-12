Der am vergangenen Sonntag auf dem Feld zusammengebrochene Edoardo Bove lässt sich einen Defibrillator einsetzen.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Hofft auf eine Rückkehr auf die Fussballplätze Edoardo Bove. Imago Images/IPA Sport

Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, soll Edoardo Bove schon in den nächsten Tagen operiert werden und einen Defibrillator implantiert bekommen. Mit dieser Massnahme hofft der 22-jährige Italiener, seine Profi-Karriere fortsetzen zu können.

In der Serie A wird dies jedoch nicht mehr möglich sein. Wegen den strengen Regeln in seiner Heimat kann er mit einem Defibrillator in Italien nicht mehr spielen.

Verdacht auf Myokarditis

Bove war am vergangenen Sonntag bei der Partie seiner Fiorentina gegen Inter Mailand ohne gegnerischen Einfluss auf dem Feld zusammengebrochen. Nachdem er mit einem Krankenwagen ins Spital gebracht worden war, wurde das Spiel nicht mehr fortgesetzt.

Erst am Mittwoch konnte Bove die Intensivstation verlassen. Weitere Untersuchungen auf der Herzstation des Spitals in Careggi sind im Gange. Vermutet wird, dass Bove an einer Myokarditis leidet, einer Entzündung des Herzmuskelgewebes.

Parallelen zu Eriksen

Boves Fall weist gewisse Ähnlichkeiten mit jenem von Christian Eriksen auf. Der dänische Internationale war 2021 an der EURO im Gruppenspiel gegen Finnland zusammengebrochen. Nur wenige Tage später wurde Eriksen ein Defibrillator eingesetzt.

Der mittlerweile 32-jährige Mittelfeldspieler, dazumal bei Inter Mailand engagiert, musste seinen Vertrag beim italienischen Spitzenteam auflösen. Stattdessen setzte Eriksen seine Karriere in England fort, nach einem Zwischenhalt bei Brentford läuft er seit dem Sommer 2022 für Manchester United auf.