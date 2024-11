Sunderland West End lag am Samstag beim Zehntligakick gegen Yarm & Eaglescliffe in der 92. Minute scheinbar beruhigend mit 5:2 in Führung, als der Wahnsinn losbrach und die Partie eine irre Wendung nahm – bis zum 6:5-Siegtreffer für die Gäste in der sechsten Minute der Nachspielzeit. Der Guardian schrieb in Anspielung an die Gegend im Nordosten Englands vom «Drama on Teesside».

Beim Treffer zum 3:5 in der 92. Minute hätten sich alle noch darüber gefreut, das Ergebnis erträglicher gestaltet zu haben. Doch nach dem Elfmeter zum 4:5 (90.+3) sei die leise Hoffnung auf eine allerletzte Chance aufgekommen. Ste Roberts nutzte sie zu seinem zweiten Treffer (90.+4), ehe Tom Atkinson das Spiel mit seinem vierten Tor entschied.

«Es fühlte sich unwirklich an und das tut es immer noch», sagte Trainer Jackson und ergänzte: «Es kann in der Geschichte des Fussballs kein grösseres Comeback gegeben haben.» Er sei «stolz» auf seine «wunderbaren Jungs».