In der belgischen Pro League steht mit dem Klub aus Brüssel einer an der Tabellenspitze, mit dem vor der Saison niemand gerechnet hat.

Der Aufsteiger, der Anderlecht und Co. das Fürchten lehrte

Legende: Ein gewohntes Bild in dieser Saison Topskorer Deniz Undav und Co. feiern – dem Gegner bleibt nur das Nachsehen. Keystone

Kennen sie Union Saint-Gilloise? Nein? Dann ist es höchste Zeit, dies zu ändern. Kurz vor der Mini-Winterpause steht das Team aus dem Südwesten Brüssels nämlich souverän an der Tabellenspitze der belgischen Pro League. Diese Tatsache gewinnt an Bedeutung, wenn man weiss, dass Union Saint-Gilloise erst auf diese Saison hin nach 48 Jahren ins belgische Oberhaus zurückgekehrt ist.

Die Verbindung nach England

Auch den Meister aus Brügge hält USG – wie der Klub von seinen Fans genannt wird – mit 15 Siegen in 20 Spielen auf Distanz. Dass dem Team eine besondere Saison bevorstehen würde, liess bereits der Saisonauftakt erahnen: Auswärts im Nachbarsquartier Anderlecht feierte der vermeintliche Underdog einen 3:1-Sieg.

Mitverantwortlich am derzeitigen Erfolg des Traditionsklubs ist Mehrheitsaktionär Tony Bloom. Der britische Pokerspieler besitzt den Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion und konnte so etwa das japanische Talent Kaoru Mitoma in die belgische Hauptstadt lotsen.