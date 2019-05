Legende: Schafft er mit Union den erstmaligen Aufstieg? Trainer Urs Fischer kann Historisches schaffen. imago images

Im Relegations-Rückspiel am Montag reicht Union Berlin ein 0:0 oder ein 1:1, um erstmals in der Geschichte in die Bundesliga aufzusteigen. In Euphorie verfiel das Team von Urs Fischer nach dem beachtlichen Resultat aus dem Hinspiel nicht. Und trotzdem liegen die Vorteile nun bei den Köpernickern.

«Die Alte Försterei wird brennen»

Während bei den Stuttgartern die Angst vor dem Absturz nach der schwachen Darbietung am Donnerstag greifbar ist, will Union den Coup mit der Unterstützung der als treu und leidenschaftlich geltenden Fans im Rücken perfekt machen.

«Die Alte Försterei wird brennen», kündigte Marvin Friedrich an. Der Innenverteidiger hatte Union im Hinspiel mit einem verunglückten Rettungsversuch zunächst auf die Verliererstrasse gebracht, danach aber per Kopf zum Endstand getroffen.

Der Heimvorteil könnte für die Berliner entscheidend sein. In der abgelaufenen Saison hat das Fischer-Team im eigenen Stadion nur einmal verloren. Stuttgart hingegen gewann auswärts nur gerade einmal.