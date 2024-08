Im europäischen Supercup kommt's zu einem italienisch-spanischen Duell: Atalanta Bergamo trifft am Mittwoch auf Real Madrid.

Uefa-Supercup: Die Ära Mbappé beginnt in Warschau

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Als Kylian Mbappé Mitte Juli bei Real Madrid mit viel Brimborium vorgestellt wurde, zierten 15 Champions-League-Pokale die Bühne. Im proppenvollen Estadio Santiago Bernabeu wurde die Erwartungshaltung offensichtlich. Von ihrem neuen französischen Superstürmer erwarten die «Königlichen» vor allem eines: Tore und Pokale.

Legende: Ihm winkt bereits der erste Pokal Kylian Mbappé. IMAGO / PanoramiC

Die Titelmission beginnt für Mbappé und seine neuen Teamkollegen bereits am Mittwoch. Im Final des europäischen Supercups wird Real in Warschau unter der Leitung von Schiedsrichter Sandro Schärer von Europa-League-Sieger Atalanta Bergama herausgefordert. Für die Spanier wäre es der 6. Titel in diesem Wettbewerb.

Trainer Carlo Ancelotti erwartet seine Startruppe wenige Tage vor dem Ligastart noch nicht in Bestform, ist aber siegessicher. «Es wird wie immer hart, denn es ist der Saisonstart. Aber wir gehen mit vollem Selbstvertrauen und Überzeugung ins Spiel.» Für Mbappé geht es auch darum, die verpatzte EM zu vergessen, wo er vor allem seiner gebrochener Nase wegen und weniger mit Toren von sich reden machte.