Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Hat klare Ansprüche Manchester-Coach Pep Guardiola. Imago/Every Second Media

Pep Guardiola hat überraschend mit seinem Abschied bei Manchester City gedroht. Der spanische Trainerstar knüpfte seinen Verbleib beim englischen Premier-League-Klub an die Bedingung, dass das Kader verkleinert wird.

«Ich habe dem Verein gesagt, dass ich das nicht will. Ich will nicht fünf oder sechs Spieler auf die Tribüne setzen», sagte Guardiola nach dem 3:1 gegen Bournemouth: «Das will ich nicht. Dann werde ich kündigen. Wenn sie das Kader nicht verkleinern, werde ich nicht bleiben.»

Als Trainer könne er nicht 24 Spieler trainieren, «und jedes Mal muss ich vier, fünf Spieler auswählen, die zu Hause bleiben müssen», ergänzte der 54-Jährige.

Wer will die Löhne zahlen?

ManCity hatte aufgrund der schlechten Ergebnisse und Verletzungssorgen im vergangenen Winter für knapp 200 Mio. Franken Transfers getätigt.

Entsprechend aufgebläht ist das Kader nun, da auch verletzte Spieler wieder zur Verfügung stehen. Spielerverkäufe sind jedoch schwierig, weil die Profis bei ManCity in der Regel ein sehr gutes Gehalt beziehen.

Premier League