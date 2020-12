Manchester United hat sich in der Premier League auf Rang 3 vorgearbeitet. Ist der Rekordmeister ein Titelkandidat?

19 Zähler hat Manchester United in den letzten 7 Premier-League-Partien geholt. Kein Vergleich zu den mageren 7 Pünktchen aus den ersten 6 Spielen. «Wir werden immer besser. Diese Jungs wissen, was ich von meinem Team will», freut sich Trainer Ole-Gunnar Solskjaer.

Im Verfolgerduell am «Boxing Day» (Stephanstag) bei Leicester City winkt den «Red Devils» der Sprung auf Rang 2. Die Statistik spricht für die United: Sämtliche Auswärtsspiele hat das Team gewonnen – obwohl es immer in Rückstand geriet.

Legende: Setzen die «Roten Teufel» ihren Aufwärtstrend fort? Jubelnde Spieler von Manchester United (hier im Spiel gegen Leeds). imago images

«Über den Titel sprechen wir nicht»

Trotzdem will Solskjaer diese Unart abstellen. «Gegen Leicester willst du definitiv nicht in Rückstand geraten. Sie haben so viele Spieler für das Umschaltspiel, da kannst du leicht noch zwei, drei, vier kassieren.»

Dass einige das Team bereits wieder als Titelkandidat handeln, nimmt Solskjaer locker: «Wissen Sie, Lärm gibt es bei Manchester United sowieso. Uns geht es darum, uns als Team zu verbessern und Spiel für Spiel zu nehmen.» Nur so könne man bis zum Saisonende etwas erreichen. «Wir sprechen nicht über den Titel.»