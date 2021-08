Fifa-Präsident Infantino appelliert an die Fussballgemeinde

Legende: Richtet sich an die Klubs der Premier League Fifa-Präsident Gianni Infantino. Keystone

«Die Abstellung von Spielern für die anstehenden internationalen Fenster ist dringend und unglaublich wichtig», hiess es in einer Stellungnahme Gianni Infantinos. «Ich rufe alle Fifa-Mitgliedsverbände, Ligen und Klubs dazu auf, sich solidarisch zu verhalten, wie es sich für den weltweiten Fussball gehört.»

Die Klubs der Premier League hatten zuvor mitgeteilt, sie würden keine Spieler für WM-Qualifikationspartien in jene 26 Länder abstellen, die wegen der Corona-Pandemie auf der sogenannten roten Liste der britischen Regierung stehen.

Infantino: «Sportliche Identität schützen»

Der Entscheid betrifft den Angaben zufolge fast 60 Spieler aus 19 Premier-League-Klubs. Auf der Liste stehen überwiegend Länder in Südamerika und Afrika.

«Viele der besten Spieler der Welt spielen in Ligen in England und Spanien», so Infantino. «Wir sind überzeugt, dass diese Länder ihre Verantwortung wahrnehmen und die sportliche Integrität von Wettbewerben rund um den Globus schützen und bewahren.»