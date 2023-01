Yann Sommer schlägt in seiner Karriere ein neues Kapitel auf. Der Nati-Goalie verlässt Gladbach per sofort und unterschreibt bei Bayern München einen Vertrag bis Sommer 2025, wie Sky, Bild und Blick berichten. Der Kontrakt bei Gladbach wäre im Sommer 2023 ausgelaufen.

«Yann Sommer nahm heute nicht am Mannschaftstraining der Fohlen teil. Die Verhandlungen über einen Transfer des 34-jährigen Torhüters befinden sich in der finalen Phase», hiess es auf dem Twitter-Kanal Gladbachs am Abend. Ein offizieller Abschluss dürfte also nur noch Formsache sein.

Bei Bayern wird Sommer Stammgoalie Manuel Neuer ersetzen, der sich beim Skifahren den Unterschenkel gebrochen hat und bis Ende der Saison ausfällt. Nach Alain Sutter, Ciriaco Sforza und Xherdan Shaqiri ist Sommer der 4. Schweizer, der beim Liga-Krösus unter Vertrag steht.

Nagelsmann: Sommer-Integration «kein Hexenwerk»

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hatte am Mittwoch gescherzt, die Verantwortlichen würden, «Achtung Wortspiel, Sommer wie Winter immer an Möglichkeiten arbeiten, den Kader zu verstärken.»

Zeit zur Akklimatisierung brauche der Schweizer nicht gross. «15 Minuten» brauche ein neuer Torwart, um mit dem Team spielen zu können, so Nagelsmann. «Es gibt auch Torhüter, die nur gewohnt sind, lange Bälle zu schlagen, dann würde ich 35 Minuten sagen. Es ist definitiv kein Hexenwerk, das man 6 Monate studieren muss.»

Omlin zu Gladbach?

Möglich wurde der Transfer auch, weil die Borussia zuvor nach Blick-Informationen eine Einigung mit Sommer-Nachfolger Jonas Omlin von Montpellier erzielt hatte. Dieser soll einen Vertrag bis 2027 erhalten. Als Ablösesumme für Omlin sind 7 bis 10 Millionen Euro im Gespräch.