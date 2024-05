Pep Guardiola denkt darüber nach, den englischen Meister Manchester City nach der nächsten Saison zu verlassen. «Die Realität ist, dass ich nach acht Jahren näher an einem Abgang als an einem Verbleib bin», sagte der Trainer der Citizens, nachdem er mit seinem Team am letzten Spieltag den vierten Ligatitel in Folge perfekt gemacht hatte.

Guardiola, dessen Vertrag nach der kommenden Saison ausläuft, habe «mit dem Verein gesprochen. Mein Gefühl ist, dass ich jetzt bleiben möchte. Ich werde nächste Saison bleiben und während der Saison werden wir reden». Ein weiteres Jahr will der Spanier also zumindest noch mit den «Skyblues» auf die Jagd nach weiteren Titeln gehen.

«Das gibt es nicht»

Mit dem vierten Ligatriumph in Serie schrieben Guardiola und ManCity englische Fussballgeschichte. «Als ich hierher kam, hätte mir da jemand gesagt, dass ich in sieben Spielzeiten sechs Liga-Titel gewinnen würde, ich hätte gesagt: ‹Du bist verrückt – das gibt es nicht›», sagte Guardiola.

Guardiolas Trophäensammlung auf der Insel umfasst nun stattliche 17 Exemplare. Schon am Samstag könnte im FA-Cupfinal gegen Stadtrivale United Nummer 18 dazukommen.

Legende: Noch verabschiedet er sich nicht Pep Guardiola. IMAGO / Shutterstock