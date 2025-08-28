Legende: Die Nati muss ohne ihn auskommen Ardon Jashari. Keystone/Jean-Christophe Bott

Ardon Jashari hat sich am Donnerstagmorgen in einem Training der AC Milan offenbar verletzt.

Der Mittelfeldspieler muss rund 2 Monate pausieren, wie italienische Medien berichten.

Damit würde der Natispieler die Partien der Schweiz gegen den Kosovo und Slowenien verpassen.

Schlechte Neuigkeiten für die Schweizer Nati und die AC Milan: Gemäss übereinstimmenden italienischen Medien hat sich Mittelfeldspieler Ardon Jashari bei einem Zusammenprall mit einem Teamkollegen im Training eine Verletzung am rechten Wadenbein zugezogen. Der 23-Jährige fällt mehrere Wochen aus, italienische Medien schreiben von einer Ausfallzeit von 2 Monaten.

Würde sich diese Diagnose bestätigen, dann würde Jashari die gesamte WM-Qualifikation verpassen. Noch am Donnerstagmorgen war Jashari von Nati-Coach Murat Yakin für die beiden Partien gegen den Kosovo (5.9.) und Slowenien (8.9.) aufgeboten worden.

Jashari hatte erst im Sommer für knapp 40 Millionen Euro vom FC Brügge zur AC Milan gewechselt. Für seinen neuen Arbeitgeber kam der Schweizer in der Coppa Italia und in der 1. Runde der Serie A jeweils zu einem Teileinsatz.