Legende: Verletzte sich am Sprunggelenk Yann Sommer. imago images/Michael Bermel

21 Tage vor dem Schweizer WM-Auftakt gegen Kamerun sind einige Nati-Leistungsträger von Verletzungssorgen geplagt. Am Mittwoch mussten in der Champions League zwei weitere Nationalspieler verletzt vom Platz. Die Verletzungen sind aber nicht gravierend, Murat Yakin sollte in Katar auf das Duo zählen können.

Yann Sommer und Nico Elvedi, Borussia Mönchengladbach

Laut kicker-Informationen muss Yann Sommer nach seinem Bänderriss im Sprunggelenk offenbar noch auf sein Comeback warten. Der 33-Jährige konnte bisher noch nicht ins Mannschaftstraining einsteigen. Für das Heimspiel gegen Stuttgart am Freitag sei der Nationaltorhüter noch keine Option. Auch der Einsatz von Nico Elvedi ist für die Bundesliga-Partie in Gefahr. Gemäss Borussia-Trainer Daniel Farke liegt der Schweizer «mit Krankheitssymptomen flach», man müsse abwarten, wie sich die Situation entwickelt.

01:15 Video Archiv: Yann Sommer am Sprunggelenk verletzt Aus Tagesschau vom 19.10.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 15 Sekunden.

Gregor Kobel, Borussia Dortmund

Die Nummer 2 im Nati-Tor glänzte in dieser Saison bereits mehrmals mit wichtigen Paraden. Zuletzt sicherte Gregor Kobel Borussia Dortmund im CL-Spiel gegen Manchester City vor einer Woche dank einem gehaltenen Penalty einen Punkt und damit die vorzeitige Achtelfinal-Qualifikation. Am Mittwoch in Kopenhagen konnte sich Kobel in der ersten Halbzeit erneut als starker Rückhalt ausweisen. In der Pause nahm Trainer Edin Terzic den Schweizer jedoch aus dem Spiel. Kobel, der bereits zu Beginn der Saison wegen muskulären Problemen gefehlt hatte, scheint aber nicht ernsthaft verletzt zu sein. Dies liess Trainer Edin Terzic an der Medienkonferenz nach dem Spiel verlauten: «Es sah nach nichts Wildem aus, aber heute wollten wir nullkommanull Risiko eingehen».

02:16 Video Remis bei Kopenhagen - Dortmund Aus Champions League – Highlights vom 02.11.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 16 Sekunden.

Denis Zakaria, Chelsea

Juventus-Leihgabe Zakaria kam in der CL-Partie gegen Dinamo Zagreb am Mittwoch auf seinen ersten Startelf-Einsatz für Chelsea. Mit dem Treffer zum 2:1 dankte der Schweizer seinem Trainer Graham Potter das Vertrauen. Die gute Leistung des Schweizers wurde in der 70. Minute jedoch getrübt. Er musste wegen einer Blessur am rechten Oberschenkel ausgewechselt werden. Zakaria gab nach dem Spiel via Twitter aber gleich selbst Entwarnung: «Für alle, die sich wundern – mir geht es gut und ich bin bereit für die nächste Aufgabe.»

Granit Xhaka, Arsenal

Nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung beim 5:0-Kantersieg gegen Nottingham Forest ist der Schweizer Nati-Captain bei Arsenal zurück im Training. In der Europa League gegen den FCZ konnte Trainer Mikel Arteta dennoch nicht auf Xhaka zählen. Der 30-Jährige fehlte gesperrt und wird wohl am Sonntag im Premier-League-Spitzenspiel bei Chelsea ins Aufgebot zurückkehren.