Der Schweizer Nati-Verteidiger Manuel Akanji muss wegen einer Belastungsreaktion der Hüfte rund drei Wochen pausieren. Das gab sein Klub Borussia Dortmund auf den sozialen Medien bekannt.

Bereits in den beiden Nations-League-Partien gegen Belgien und Island fehlte der 23-Jährige der Nationalmannschaft aufgrund von muskulären Problemen im Oberschenkel.

Gegen Belgien wieder fit?

Das entscheidende Spiel um den Nations-League-Gruppensieg in Luzern gegen Belgien findet am 18. November statt. Bis dann müsste Akanji im Normalfall wieder fit sein. Hingegen dürfte er die beiden Champions-League-Spiele des Tabellenführers in der Bundesliga am 24. Oktober und 6. November gegen Atlético Madrid verpassen.