Der Zürcher Verteidiger schlug in seiner ersten Saison für Manchester City voll ein und überzeugte auch statistisch.

Legende: Hat sich in der Premier League exzellent etabliert Manuel Akanji. Reuters/Action Images

Manuel Akanjis erste Saison bei Manchester City hätte besser nicht laufen können. Nach seinem Wechsel von Dortmund in die Premier League wurde der 27-Jährige mit den «Skyblues» Meister und steht im Final der Champions League (10. Juni) und im FA-Cup-Final (3. Juni).

Der Verteidiger wurde nun von der Statistik-Seite Opta in die Elf der Saison gewählt – zusammen mit seinen Teamkollegen Erling Haaland, Kevin De Bruyne, Rodri und Ruben Dias.

Kein City-Verteidiger spielte mehr

TheAnalyst.com rechnet vor, dass City mit Akanji im Schnitt 2,5 Punkte gewann, ohne ihn indes «nur» 1,8 Zähler. Der Schweizer Nati-Spieler vollendete 93,3 Prozent seiner Pässe, was dem besten Wert aller 262 Premier-League-Spieler entspricht, welche diese Saison mehr als 500 Pässe gespielt haben. Mit 1886 Pässen landete er in diesem Ranking auf Platz 3 hinter Lewis Dunk und Rodri.

Akanji stand für die «Citizens» 2286 Minuten im Einsatz – so viele wie kein anderer Verteidiger im Team von Pep Guardiola – dies, obwohl er in der Premier League «nur» 24 Mal in der Startelf stand.

Akanji im Opta-Team der Saison