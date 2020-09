Ruben Dias soll die am Sonntag arg gebeutelte ManCity-Abwehr stabilisieren.

Legende: Neu der teuerste Verteidiger bei ManCity Ruben Dias. Getty Images

João Cancelo, Aymeric Laporte, Benjamin Mendy, John Stones, Kyle Walker – und seit Dienstag auch Ruben Dias: Sie alle haben 2 Dinge gemeinsam. Alle 6 sind Abwehrspieler. Und sie wechselten allesamt für mehr als 50 Millionen Euro zu Manchester City. Hinzu kommen Nathan Aké, Eliaquim Mangala und Nicolas Otamendi, die je 45 Millionen Euro kosteten.

Die 10 teuersten Abwehrspieler der Fussballgeschichte (Quelle: transfermarkt) 1. Harry Maguire

87 Millionen Euro

zu Manchester United

2. Matthijs de Ligt

85,5 Millionen Euro zu Juventus

3. Virgil van Dijk

84,65 Millionen Euro zu Liverpool

4. Lucas Hernandez

80 Millionen Euro zu Bayern München

5. Ruben Dias

68 Millionen Euro zu Manchester City

6. João Cancelo

65 Millionen Euro zu Manchester City

7. Aymeric Laporte

65 Millionen Euro zu Manchester City

8.

Benjamin Mendy

57,5 Millionen Euro zu Manchester City

9. John Stones

55,6 Millionen Euro zu Manchester City

10. Aaron Wan-Bissaka

55 Millionen Euro zu Manchester United



Dias, der neuste Einkauf der «Citizens», kommt für 68 Millionen Euro von Benfica Lissabon, nachdem Pep Guardiola am Wochenende gegen Leicester das erste Mal als Trainer 5 Gegentore hinnehmen musste.

Otamendi zu Benfica Textbox aufklappen Textbox zuklappen Den umgekehrten Weg geht Nicolas Otamendi. Der argentinische Innenverteidiger wechselt für 15 Millionen Euro von ManCity zu Benfica.

Der 23-jährige Portugiese ist ein Eigengewächs des Hauptstadtklubs und durchlief in Lissabon sämtliche Juniorenstufen. Bei Benfica kam er zu 137 Einsätzen (12 Tore). Für die Nationalmannschaft lief Dias bereits 19 Mal auf.

Lohnen sich die Millionen?

Manchester Citys Taktik, für Verteidiger viel Geld zu bezahlen, hat sich in den letzten 3 Saisons gelohnt. Jedenfalls im Hinblick auf die Statistik: In 114 Liga-Spielen kassierte ManCity 85 Gegentore. Im Schnitt sind das 0,75 Treffer pro Spiel; also knapp 7 Mal weniger als gegen Leicester.