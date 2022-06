Trainer Uli Forte wechselt von Yverdon-Sport nach Deutschland. Der 48-jährige Zürcher unterschrieb beim Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld einen Vertrag bis 2024. Vor seinem Engagement in der Romandie war Forte bei Wil, St. Gallen, GC, YB und dem FC Zürich engagiert. Mit beiden Zürcher Klubs holte der Schweizer mit italienischen Wurzeln den Cup-Titel.

Mit Sidler, ohne Brunner

Bielefeld war in der abgelaufenen Saison als Tabellen-Vorletzter aus der Bundesliga abgestiegen. Zum Klassenerhalt fehlten der Arminia 5 Punkte. Bei der Equipe aus Nordrhein-Westfalen trifft Forte mit dem Luzerner Neuzugang Silvan Sidler auf einen Schweizer Landsmann. Seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird Cédric Brunner, er wurde bereits verabschiedet.

Am Freitagabend hatte Yverdon bekanntgegeben, man werde «das Abenteuer» nicht mehr gemeinsam mit Forte fortsetzen. Vielmehr werde der Zürcher Trainer, der im Sommer 2021 in die Waadt wechselte, «im Ausland eine neue Mission antreten», so der Klub vielsagend. Mit Yverdon stiess er in die Cup-Halbfinals vor, wobei er unter anderem seinen Ex-Klub FC Zürich eliminierte.