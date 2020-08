Steven Zuber wechselt innerhalb der Bundesliga die Fronten und schliesst sich der Eintracht an.

Nach fast 6 Jahren bei der TSG Hoffenheim ist Schluss für Steven Zuber: Der 28-jährige Zürcher wechselt zu Liga-Rivale Eintracht Frankfurt. Am Main erhält der Flügelspieler einen Vertrag bis im Sommer 2023.

Legende: Sein neues Trikot Steven Zuber mit Sportchef Fredi Bobic. Twitter/@Eintracht

Mit 109 Spielen und 14 Toren hat sich Zuber längst in der Bundesliga etabliert. Zuletzt war er bei der TSG allerdings nicht mehr Stammspieler und in der Rückrunde 2018/19 an den VfB Stuttgart ausgeliehen.

Tauschgeschäft mit Gacinovic

«Steven kennt die Bundesliga, ist als Schweizer Nationalspieler auch international erfahren, torgefährlich und kann unseren Kader mit seinen Qualitäten zusätzlich bereichern», lobt Frankfurt-Sportchef Freddy Bobic den ehemaligen GC-Junior.

Im Tausch mit Zuber geht der Serbe Mijat Gacinovic von Frankfurt in den Kraichgau und erhält bei Hoffenheim einen Vertrag bis 2024.