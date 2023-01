Legende: Fängt die Bälle bis 2027 für Gladbach Jonas Omlin. Keystone/Gian Ehrenzeller

Ein Schweizer Nati-Goalie geht, ein Schweizer Nati-Goalie kommt: Borussia Mönchengladbach ersetzt den zu den Bayern abgewanderten Torhüter Yann Sommer mit Jonas Omlin von Ligue-1-Klub Montpellier. Die Nummer 3 bei der Nationalmannschaft erhält bei den «Fohlen» einen Vertrag über viereinhalb Jahre bis Sommer 2027.

Am Donnerstagmorgen flog Omlin nach Düsseldorf. Nach dem obligatorischen Medizincheck folgte die Vertragsunterschrift beim Tabellen-Achten der laufenden Bundesliga-Saison.

Omlin: Von Luzern über Basel und Montpellier zu Gladbach

Für Omlin ist der Wechsel zu Mönchengladbach ein weiterer Karriere-Schritt. Der 29-jährige Innerschweizer wechselte 2018 von Luzern nach Basel. Nach zwei Saisons beim FCB folgte der Transfer nach Frankreich zu Montpellier.

Omlin tritt bei der «Elf vom Niederrhein» ein schweres Erbe an. Vorgänger Sommer, der achteinhalb Jahre das Gladbach-Tor hütete und in dieser Zeit 335 Pflichtspiele bestritt, war bei den «Fohlen» Publikumsliebling und sicherer Rückhalt zugleich. Im August stellte der Schweizer Bundesliga-Rekordspieler in der Partie bei seinem neuen Arbeitgeber Bayern München mit 19 Paraden einen neuen Bundesliga-Rekord auf.

Gladbachs Sportdirektor Roland Virkus schwärmte: «Mit der Verpflichtung von Jonas Omlin haben wir aus unserer Sicht eine sehr gute Lösung gefunden. Er ist ein sehr zuverlässiger Torwart mit guter Ausstrahlung, stark auf der Linie und auch mit dem Ball am Fuss.»