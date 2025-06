Legende: Haderte er zum letzten Mal im Santos-Trikot? Neymars Vertrag läuft Ende Juni aus. imago images/ZUMA Press Wire

Elfeinhalb Jahre war Neymar weg gewesen, als er im Winter seine Zelte bei Al-Hilal in Saudi-Arabien abbrach und nach Hause ging. Nach Hause zu Santos, seinem Jugendverein. Dort, wo er sich als trickreicher Teenager ins Rampenlicht spielte, Spielfreude zelebrierte und damit «Jogo Bonito» wiederbelebte.

Nun droht dieser ursprünglich kitschigen Geschichte des Heimkehrens ein unrühmliches Ende. Denn der Neymar, der zurückkehrte, war nicht mehr dieser unbeschwerte Zauberfuss von damals. Die Verletzungssorgen aus Saudi-Arabien importierte er auch in die Heimat, fiel bereits zwei Mal wegen Oberschenkelproblemen aus.

Gelb-Rot zum Abschied?

Auf Touren kam der 33-Jährige nur in der Campeonato Paulista (siehe Box), wo Santos aber im Halbfinal am späteren Sieger Corinthians scheiterte.

So funktioniert die Campeonato Paulista Box aufklappen Box zuklappen Die Campeonato Paulista ist die oberste Staatsliga des Bundesstaats Sao Paulo. Sie wird vor der nationalen Meisterschaft ausgetragen. In der obersten Liga nehmen die 16 besten Teams aus dem Bundesstaat teil. Sie werden in 4er-Gruppen eingeteilt und spielen gegen alle anderen Gegner. Danach folgen K.o.-Spiele ab Viertelfinal.

In der nationalen Liga stand Neymar am Sonntag, am 11. Spieltag gegen Botafogo, erst zum 4. Mal in dieser Saison auf dem Platz. Nach 76 Minuten hatte er wegen der 2. gelben Karte bereits Feierabend. Vor der Klub-WM steht nur noch ein Spieltag an, am 30. Juni läuft Neymars Vertrag aus.