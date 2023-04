VfB mit Remis in Augsburg

Legende: Jubel nach dem 3:1 Hamburgs Moritz Heyer wird von seinen Teamkollegen geherzt. imago images/Jan Hübner

In einem elektrisierenden Hamburger Derby hat sich der HSV vor 56'400 Fans in der 29. Runde der 2. Bundesliga im heimischen Volksparkstadion gegen das von Fabian Hürzeler gecoachte St. Pauli 4:3 durchgesetzt.

Der «Kiez-Klub» ging mit 1:0 in Führung. Die Gastgeber drehten die Partie aber. Zum sehenswerten 1:1 durch Jonas David kurz vor der Pause lieferte der Zürcher Miro Muheim die Vorlage. Dank eines Doppelschlages zwischen der 48. und der 52. Minute stellte der HSV auf 3:1, musste aber dennoch noch um den Sieg zittern.

Ende der Aufstiegsträume für St. Pauli?

Der erneute Anschlusstreffer von Jackson Irvine zum 3:4 in der 79. Minute kam aber zu spät. St. Pauli, das zunächst 10 Siege aneinandergereiht hatte, verlor nun bereits zum zweiten Mal in Folge und liegt 9 Punkte hinter dem Stadtrivalen.

Audio Hürzeler: «Haben die ersten Minuten nach der Pause verschlafen» (ARD: Michael Maske) 02:52 min Bild: imago/Susanne Hübner abspielen. Laufzeit 2 Minuten 52 Sekunden.

Hamburg dagegen überholte vorübergehend Heidenheim und rückte auf einen direkten Aufstiegsplatz vor. Leader in der 2. Bundesliga bleibt Darmstadt, das sich gegen Karlsruhe ebenfalls nach einem 0:1-Rückstand durchsetzte und mit 2:1 gewann (bis 72. mit Filip Stojilkovic).

Stuttgart mit Remis gegen Augsburg

In der 1. Bundesliga verhinderte Captain Wataru Endo im Freitagsspiel mit seinem Ausgleich zum 1:1-Endstand in Augsburg die erste Niederlage Stuttgarts unter Trainer Sebastian Hoeness. Die abstiegsbedrohten Schwaben sind mittlerweile seit 3 Spielen ungeschlagen, verbleiben aber auf dem Relegationsplatz. Augsburgs Ruben Vargas wurde in der 70. Minute ausgewechselt.