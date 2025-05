Nach den dramatisch verlorenen Endspielen 1990 und 2016 jeweils gegen Manchester United hat Crystal Palace zum ersten Mal den FA Cup – und überhaupt einen Titel – gewonnen. Gegen das grosse Manchester City trat der 1905 gegründete Klub aus Londons Süden als grosser Aussenseiter an.

«Ich kann es wirklich nicht glauben», sagte Palace-Trainer Oliver Glasner, der Eintracht Frankfurt 2022 zum Europa-League-Triumph geführt hatte, und ergänzte: «Wenn wir dieses Spiel zehnmal spielen, gewinnen wir einmal.» Vielleicht, sinnierte er schmunzelnd mit Blick auf die anstehende Party, «gibt es morgen ein paar Kopfschmerzen».

Guardiola gerät mit Henderson aneinander

Keine Kopfschmerzen, dafür miese Laune hatte nach dem verlorenen Final Pep Guardiola. Die unerwartete Niederlage sorgt dafür, dass Manchester City heuer weiter auf einen Titel warten muss. Die letzte Chance bietet sich an der Klub-WM im Sommer. Für Guardiola wäre eine titellose Saison auf der Insel ein Novum. Noch nie ist er als Trainer der «Citizens» leer ausgegangen.

Guardiolas Frustration bekam nach Abpfiff Dean Henderson zu spüren. Der Katalane schimpfte auf den englischen Nationalkeeper, der eine überragende Vorstellung abgeliefert hatte, ein und liess sich auch nicht stoppen, als dieser von seinem Trainer Glasner umarmt wurde.

Was da los war? «Nein, nichts», behauptete der sichtlich genervte Katalane im Anschluss an die bittere Niederlage im Wembley. Henderson war redseliger. «Ich wollte ihm nur die Hand schütteln», so der Palace-Schlussmann, der in der 36. Minute einen Penalty von Omar Marmoush pariert hatte. «Doch er war sauer wegen des Zeitspiels. Aber es gab kein böses Blut.»

Hendersons Zeitspiel war indes nicht der einzige Grund für Guardiolas Schimpftiraden. Angesprochen auf die mögliche rote Karte gegen Henderson, der Erling Haaland den Ball ausserhalb des Strafraums mit der Hand vom Fuss geschlagen hatte (23.), maulte er: «Ich bin nicht der Schiedsrichter!» Später legte er übellaunig nach: «Fragen Sie den Schiedsrichter!»