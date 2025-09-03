Das Transferfenster in den internationalen Topligen ist seit Montag geschlossen. Vieles ist in diesem Sommer passiert, einiges in letzter Sekunde. Die wichtigsten Wechsel haben wir in der Bildergalerie zusammengefasst: aus Schweizer, aber auch internationaler Sicht.
Die wichtigsten Wechsel im Sommer-Transferfenster
Bild 1 von 28. Manuel Akanji (30, Inter Mailand). Manuel Akanji wechselt nach drei Jahren bei Manchester City zum italienischen Vizemeister Inter Mailand, wo er auf Ex-Nati-Kollege Yann Sommer trifft. Bildquelle: imago images/NurPhoto.
Bild 2 von 28. Ardon Jashari (23, AC Milan). Erst erzwang er seinen Wechsel von Brügge nach Mailand, dann schlug das Verletzungspech zu: Wadenbeinbruch, mehrmonatige Pause. Bildquelle: imago images/Buzzi.
Bild 3 von 28. Fabian Rieder (23, Augsburg). Fabian Rieder verlässt Stade Rennes definitiv und wechselt zum FC Augsburg in die Bundesliga, seine 2. Station in Deutschland nach einer Leihe zum VfB Stuttgart in der Vorsaison. Bildquelle: imago images/FC Augsburg.
Bild 4 von 28. Breel Embolo (28, Stade Rennes). Nach 3 Jahren bei der AS Monaco zieht Nati-Stürmer Breel Embolo innerhalb der Ligue 1 weiter und sorgt dafür, dass bei Rennes nach dem Abgang von Fabian Rieder erneut ein Schweizer Nati-Spieler unter Vertrag steht. Bildquelle: imago images/News Images.
Bild 5 von 28. Granit Xhaka (32, Sunderland). Nach zwei erfolgreichen Jahren bei Leverkusen wagt der Nati-Captain noch einmal ein neues Abenteuer. Bei Sunderland soll er eine Leaderrolle übernehmen und den Klub vor dem direkten Wiederabstieg bewahren. Bildquelle: imago images/DeFodi Images.
Bild 6 von 28. Dan Ndoye (24, Nottingham Forest). So teuer war vor Xhaka (bei seinem Wechsel von Gladbach zu Arsenal) noch kein anderer Schweizer: Ndoye wagt ebenfalls den Schritt in die Premier League. Nottingham blätterte für ihn 40 Millionen Euro hin. Bologna und den FC Basel (der vom Weiterverkauf seines ehemaligen Spielers profitiert) freut's. Bildquelle: imago images/Gribaudi.
Bild 7 von 28. Alexander Isak (25, Liverpool). Nach wochenlangem Poker wechselt der Schwede für die Rekordablöse von umgerechnet rund 150 Millionen Euro von Newcastle United zu Meister FC Liverpool. Bildquelle: imago images/News Images.
Bild 8 von 28. Florian Wirtz (22, Liverpool). Als Rekordtransfer schnell wieder abgelöst: Wirtz gab den Bayern einen Korb und schloss sich für 120 Millionen Euro dem FC Liverpool an. Bildquelle: imago images/Propaganda Photo.
Bild 9 von 28. Gianluigi Donnarumma (26, Manchester City). Der Italiener wechselt nach seiner unrühmlichen Degradierung bei PSG zu ManCity. Bildquelle: imago images/PRESSE SPORTS.
Bild 10 von 28. Nick Woltemade (23, Newcastle). Während Bayern bei Stuttgart abblitzte, griffen die Engländer tief in die Taschen und holten den vielversprechenden Angreifer für rund 90 Millionen Euro auf die Insel. Bildquelle: imago images/Susanne Hübner.
Bild 11 von 28. Victor Osimhen (26, Galatasaray). Ausgeliehen war er schon, nun hat Galatasaray Istanbul ernst gemacht und den nigerianischen Stürmer definitiv von Napoli weggelotst. 75 Millionen Euro beträgt das Schmerzensgeld, das die Italiener für den Verlust des Helden der Meistersaison 2022/23 einstreichen. Bildquelle: imago images/Anadolu Agency.
Bild 12 von 28. Viktor Gyökeres (27, Arsenal). Schon länger war klar, dass die Zukunft des torgefährlichen Stürmers nicht bei Sporting Lissabon liegen kann. Den Zuschlag erhielt Arsenal. Der Schwede Gyökeres wird der Schweiz im Herbst in der anstehenden WM-Qualifikation über den Weg laufen. Bildquelle: imago images/Propaganda Photo.
Bild 13 von 28. Trent Alexander-Arnold (26, Real Madrid). Sein Abgang aus Liverpool war von einigen Misstönen begleitet. Nun muss der englische Internationale beweisen, dass er der Herausforderung beim «Weissen Ballett» gewachsen ist. Bildquelle: imago images/Gribaudi.
Bild 14 von 28. Nicolas Jackson (24, Bayern München). Er kommt, er kommt nicht, er kommt: Nach zweitägigem Wirrwarr konnte der FC Bayern den senegalesischen Angreifer nun doch unter Vertrag nehmen. Bildquelle: imago images/Icon Sportswire.
Bild 15 von 28. Luis Diaz (28, Bayern München). Ebenfalls von Liverpool in eine andere Topliga zog es Diaz. Der Flügel wird beim deutschen Rekordmeister den zu Galatasaray abgewanderten Leroy Sané wohl mindestens gleichwertig ersetzen können. Bildquelle: imago images/Lackovic.
Bild 16 von 28. Jamie Gittens (20, Chelsea). Von Deutschland (Borussia Dortmund) auf die Insel wechselt dagegen Gittens. Chelsea rüstet wie praktisch vor jeder Saison mächtig auf. Bildquelle: imago images/Sven Simon.
Bild 17 von 28. Matheus Cunha (26, Manchester United). Dass für seinen ehemaligen Spieler einmal knapp 75 Millionen Euro über den Ladentisch gehen würden, hätte Sion-Präsident Christian Constantin wohl kaum gedacht. So viel zahlte Manchester United aber für den Brasilianer an Wolverhampton. Bildquelle: imago images/Icon Sportswire.
Bild 18 von 28. Tijjani Reijnders (27, Manchester City). Auch Stadtrivale City blieb im Sommer nicht untätig. Mit Reijnders bekommen die «Skyblues» die Dienste eines niederländischen Nationalspielers, der bei Milan in der letzten Saison auch in der Champions League zu überzeugen vermochte. Bildquelle: Keystone/AP/John Raoux.
Bild 19 von 28. Hugo Ekitiké (23, Liverpool). Liverpools Kaufrausch hielt die Transfergurus während Wochen auf Trab. Auch Frankfurt profitierte davon und erwirtschaftete mit dem jungen Franzosen, der erst vor einem Jahr fest verpflichtet worden war, einen satten Gewinn. Bildquelle: imago images/Aflosport.
Bild 20 von 28. Bryan Mbeumo (25, Manchester United). Ist der Mann von Brentford wirklich 75 Millionen Euro wert? Mbeumo wird die Antwort in der kommenden Saison auf dem Platz liefern müssen. Bildquelle: imago images/Shutterstock.
Bild 21 von 28. Martin Zubimendi (26, Arsenal). Mit Mikel Merino hat Arsenal bereits gute Erfahrungen gemacht. Nun hat sich der baskische Trainer Mikel Arteta erneut in seiner Heimat bedient. Zubimendi, der sein ganzes fussballerisches Leben bei Real Sociedad verbracht hat, verstärkt das Mittelfeld der «Gunners». Bildquelle: IMAGO / NurPhoto.
Bild 22 von 28. Rayan Cherki (21, Manchester City). Beim finanziell und sportlich taumelnden Ligue-1-Klub Lyon war Cherki die Galionsfigur. Nun will ihn Pep Guardiola ganz gross rausbringen. Bildquelle: imago images/Sports Press Photo.
Bild 23 von 28. Franco Mastantuono (17, Real Madrid). Wenn Real Madrid ruft, sagt man normalerweise nicht nein. Schon gar nicht, wenn man gerade erst volljährig geworden ist. Mastantuono hat bei River Plate gezeigt, aus welchem Holz er geschnitzt ist. Reals 45 Millionen Euro Ablösesumme sind eine Investition in die Zukunft. Bildquelle: imago images/Sebastian Frej.
Bild 24 von 28. Piero Hincapie (23, Arsenal). Der ecuadorianische Abwehrspieler kommt von Leverkusen und spielt künftig in der Premier League – zunächst auf Leihbasis, danach soll eine Kaufpflicht greifen. Die Ablösesumme im nächsten Jahr wird auf mehr als 50 Millionen Euro geschätzt. Bildquelle: imago images/Laci Perenyi.
Bild 25 von 28. Antony (25, Betis Sevilla) und Rasmus Höjlund (22, Napoli). Gleich zwei Spieler brechen ihre Zelte in Manchester ab. Rasmus Höjlund wird vom italienischen Meister Napoli ausgeliehen, Antony wechselt fix zu Betis, wo er schon eine Saison auf Leihbasis gespielt hat. Bildquelle: imago images/Sebastian Frei.
Bild 26 von 28. Loïs Openda (25, Juventus Turin). Der belgische Stürmer wechselt von RB Leipzig leihweise zu Juventus Turin. Bildquelle: imago images/Christian Schroedter.
Bild 27 von 28. Randal Kolo Muani (25, Tottenham). Der Franzose kommt leihweise von Paris Saint-Germain für die kommende Saison. Nach seinem Wechsel von Frankfurt zu PSG 2023 kam Kolo Muani nie wirklich auf Touren, spielte zuletzt leihweise für Juventus Turin. Bildquelle: imago images/NurPhoto.
Bild 28 von 28. Jadon Sancho (25, Aston Villa). Der zuletzt an Chelsea ausgeliehene Angreifer wird von Manchester United erneut für eine Saison auf Leihbasis abgegeben. Der 25-jährige Engländer schliesst sich Aston Villa an, ebenfalls einem Liga-Konkurrenten der «Red Devils». Bildquelle: imago images/Ball Raw Images.
