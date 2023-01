Legende: Bejubeln den Halbfinal-Einzug und einen Prestige-Sieg Real Madrid setzt sich gegen Lokalrivale Atletico durch. Imago/Pressinphoto

Am Ende war es natürlich wieder Karim Benzema: Der Weltfussballer entschied das Madrider Derby im Rahmen des Cup-Viertelfinals in der Verlängerung zugunsten Reals. Der Franzose stand in der 104. Minute goldrichtig, nachdem Vinicius über den Ball geschlagen hatte, und netzte zum 2:1 ein. Atletico, das ab der 99. Minute wegen einer gelb-roten Karte gegen Stefan Savic zu zehnt auskommen musste, gelang der Ausgleich nicht mehr. Vinicius setzte in der 121. Minute noch den Schlusspunkt mit dem 3:1.

Ein lange Zeit schläfriges Real Madrid hatte nach 19 Minuten durch den früheren «Königlichen» Alvaro Morata das 0:1 kassiert. Exakt eine Stunde später glich Rodrygo nach herrlichem Dribbling aus.

Geschmacklose Aktion gegen Vinicius Box aufklappen Box zuklappen Eine geschmacklose Aktion löste vor dem Madrider Derby grosse Empörung aus. An einer Brücke der spanischen Hauptstadt hängten Unbekannte eine lebensgrosse Puppe auf, die Real-Stürmer Vinicius darstellen sollte. Darüber wurde ein grosses Plakat angebracht mit der Aufschrift: «Madrid hasst Real».

Im Viertelfinal gescheitert ist hingegen Valencia. Die «Fledermäuse», bei denen Nati-Verteidiger Eray Cömert durchspielte, unterlagen Bilbao 1:3. Am Mittwoch hatten sich bereits Barcelona und Osasuna für die Halbfinals qualifiziert. Diese werden am 27. Januar ausgelost.