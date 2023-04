Legende: Schiesst den Titelverteidiger in den Halbfinal Timo Werner. Imago Images/Teresa Kroeger

Titelverteidiger RB Leipzig steht nach einem hochverdienten 2:0-Sieg über Borussia Dortmund im Viertelfinal des DFB-Pokals. 4 Tage nach der Klatsche im Bundesliga-Spitzenkampf gegen Bayern München folgt für den BVB damit der nächste Rückschlag.

Die Dortmunder Defensive wirkte vom Anpfiff an überfordert mit dem Tempo der Hausherren. Fast im Minutentakt kam Leipzig in der Startviertelstunde zu Chancen. Der Schweizer Goalie Gregor Kobel bewahrte den BVB aber lange vor Schlimmerem. Bis sich Leipzig in der 22. Minute für seine Dominanz belohnen konnte. Nach Vorarbeit Mohamed Simakans schob Timo Werner den Ball aus zentraler Position gekonnt ins linke Eck – Kobel blieb ohne Abwehrchance.

Leipzig sündigt im Abschluss

Die Titelverteidiger nahmen den Fuss in der Folge keineswegs vom Gaspedal und powerten weiter. Ein weiteres Tor wollte aber nicht gelingen: Auch dank Kobel konnte sich der BVB nur mit einem knappen Rückstand in die Pause retten.

Audio Werner: «Grosser Schritt Richtung Pokalsieg» 02:04 min Bild: Imago Images/Jan Hübner abspielen. Laufzeit 2 Minuten 4 Sekunden.

Im 2. Durchgang präsentierte sich ein ähnliches Bild. Weil die Gastgeber die Entscheidung trotz einer Vielzahl an Chancen aber nicht herbeiführten, wurde es in den Schlussminuten noch einmal spannend. Janis Blaswich lenkte in der 97. Minute einen gefährlichen Abschluss von Jamie Bynoe-Gittens in extremis zur Ecke ab und bewahrte sein Team damit vor dem Ausgleich.

Beim fälligen Corner eilte auch Kobel in den gegnerischen Sechzehner, was dem BVB letztlich zum Verhängnis wurde. Leipzig eroberte den Ball und blies zum Konter, Willi Orban netzte ins freistehende Tor ein zum 2:0.

Stuttgart belohnt sich spät

In Nürnberg qualifizierte sich der kriselnde Bundesligist Stuttgart dank einem knappen 1:0-Sieg für den Halbfinal. Der entscheidende Treffer fiel dabei erst in der 83. Minute, als Enzo Millot einen Konter der Schwaben erfolgreich abschloss. Zuvor hatte Stuttgart lange auf die Führung gedrückt.

Der «Club» (bis zur 81. Minute mit Kwadwo Duah) war in der Schlussphase zu keiner Reaktion mehr fähig. Neo-Trainer Sebastian Hoeness konnte im 1. Spiel für den neuen Arbeitgeber damit sogleich einen wichtigen Sieg bejubeln.