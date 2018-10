Dank einem Treffer in der letzten Minute gewinnt Manchester United in der Premier League zu Hause gegen Newcastle.

Vor dem Spiel gegen Newcastle United war die Situation für José Mourinho wegen vier Pflichtspielen in Folge ohne Sieg kritisch. Mourinho zog den Kopf jedoch in extremis aus der Schlinge. Gegen Newcastle drehte die United das Spiel nach 0:2-Pausenrückstand noch und gewann 3:2.

Nach 10 Minuten stand der Portugiese faktisch am Abgrund. 2:0 führten die Gäste (Fabian Schär auf der Bank) zu diesem Zeitpunkt bereits. Mourinhos Entlassung schien für viele unausweichlich.

Mourinhos Sorgenkinder treffen

Am Ende durfte Mourinho jedoch jubeln. Anthony Martial (76.) und die beiden eingewechselten Juan Mata (70.) und Alexis Sanchez (90.) waren für die Wende verantwortlich. Das sind ironischerweise allesamt Spieler, die beim portugiesischen Trainer kürzlich in unterschiedlicher Form in Ungnade gefallen waren.