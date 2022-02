Denis Zakaria dürfte am letzten Tag des Winter-Transferfensters von Borussia Mönchengladbach zu Juventus Turin wechseln.

Legende: Wird in Turin heiss gehandelt Denis Zakaria. Keystone

Wie italienische und deutsche Medien berichten, wird der 40-fache Schweizer Internationale am Montagmorgen den medizinischen Check in Turin absolvieren. Zakaria, der 2017 von den Young Boys zu Mönchengladbach gewechselt hatte, soll die Turiner rund 5 Millionen Euro zuzüglich einem allfälligen Bonus kosten, berichtete Sky Sport Italia. Weil der Vertrag des Genfers in Mönchengladbach im Sommer ausläuft, ist die Transfersumme weit niedriger als der geschätzte Marktwert des Genfers (rund 25 Millionen Euro).