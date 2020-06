Der 24-Jährige verlässt die Bundesliga und sucht eine neue Herausforderung in der Premier League.

Der Transfer von Timo Werner von RB Leipzig zum FC Chelsea ist perfekt. Das bestätigten am Donnerstag sowohl Leipzig als auch die Londoner. Der 24-jährige Stürmer hätte bei den «Bullen» noch einen Vertrag bis 2023 gehabt, macht im Sommer aber von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch.

Deutscher Rekord-Transfer

Chelsea bezahlt für Werner 53 Millionen Euro Ablöse, womit dieser zum teuersten deutschen Transfer wird. Diesen Rekord hatte zuvor Leroy Sané nach seinem Wechsel von Schalke zu Manchester City (50 Millionen Euro) inne.

Werner unterschrieb bei Chelsea einen Fünfjahresvertrag, der ihm gemäss Medienberichten pro Jahr 10 Millionen Euro einbringen soll.

Bei seinem neuen Klub in London wird Werner Anfang Juli erwartet. Im Champions-League-Viertelfinal der Leipziger Mitte August in Lissabon wird er damit nicht mehr für RB auflaufen. Für Leipzig hat der treffsichere Stürmer bisher in 157 Pflichtspielen 93 Tore erzielt.