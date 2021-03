Legende: Torschütze zum zwischenzeitlichen 3:0 Dusan Tadic (r.) feiert seinen Treffer gegen Groningen. imago images

Während sich die Berner Young Boys am Samstag mit einem 1:1 gegen Schlusslicht Vaduz begnügen mussten, feierte Ajax Amsterdam am Sonntag einen Sieg. Vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League gegen den Schweizer Vertreter siegte der Leader der Eredivisie zu Hause 3:1 gegen Groningen.

Seit 19 Spielen ungeschlagen

Nach einem frühen 1:0 sorgten Sébastien Haller (54.) sowie Dusan Tadiz per Elfmeter (77.) in der zweiten Halbzeit für die endgültige Entscheidung. Damit blieb Ajax zum 19. Mal in Folge ungeschlagen.

Ajax empfängt YB am Donnerstag zum Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League. Beim 34-fachen niederländischen Meister wird allerdings der treffsichere Rekordeinkauf Haller nicht mittun. Der ivorische Internationale ist für die Europa League nicht gemeldet.