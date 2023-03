Am Samstagabend kommt es in der 26. Bundesliga-Runde zum Spitzenspiel Bayern-Dortmund – mit vertauschten Rollen.

Im Bayern-Fansong «Stern des Südens» tönt es unter anderem so: «FC Bayern, deutscher Meister, ja so heisst er mein Verein. Ja so war es und so ist es und so wird es immer sein.» Diese Zeilen bringt die Bundesliga der letzten 10 Jahre ziemlich präzise auf den Punkt. Die Liga kannte nur einen Meister – den FC Bayern. Und man bekam das Gefühl, dass dies immer so sein werde.

Sehr oft hatten die Bayern die Meisterschaft bis zur 26. Runde – da befinden wir uns in der aktuellen Spielzeit – vorentschieden. Bis zu 23 Punkte (Saison 2013/14) betrug der Vorsprung des Rekordmeisters zu diesem Zeitpunkt. Bayern 9 Runden vor Schluss nicht Leader? Das gab es zuletzt im Frühling 2012.

Legende: Glückseligkeit in gelb-schwarz In der Hinrunde kam Dortmund zu Hause gegen die Bayern nach einem 0:2-Rückstand noch zu einem 2:2. Imago/ActionPictures

Die grosse Chance des BVB

Doch in dieser Saison ist alles ein bisschen anders. Die Bayern treten nicht so unwiderstehlich wie in früheren Spielzeiten auf. Seit dem Jahreswechsel holte das Team von der Säbener Strasse in 10 Bundesliga-Partien nur 18 Punkte und konnte dabei bloss 5 Spiele gewinnen. Jüngst verlor die Equipe von Julian Nagelsmann mit 1:2 in Leverkusen und musste die Tabellenführung an Borussia Dortmund abgeben. Dies blieb nicht ohne Folgen für Nagelsmann: Der Coach wurde vor einer Woche entlassen und durch Thomas Tuchel ersetzt.

Saison Erster (nach 25. Runde) Zweiter (nach 25. Runde) Abstand 2012/13 Bayern Dortmund 20 Pkt. 2013/14 Bayern Dortmund 23 Pkt. 2014/15 Bayern Wolfsburg 11 Pkt. 2015/16 Bayern Dortmund 5 Pkt. 2016/17 Bayern Leipzig 13 Pkt. 2017/18 Bayern Schalke 20 Pkt. 2018/19 Bayern Dortmund 0 Pkt. 2019/20 Bayern Dortmund 4 Pkt. 2020/21 Bayern Leipzig 4 Pkt. 2021/22 Bayern Dortmund 6 Pkt. 2022/23 Dortmund Bayern 1 Pkt.

Und so kommt es am Samstag um 18:30 Uhr im Bundesliga-Topspiel zum Kracher Erster gegen Zweiter – mit vertauschten Rollen und den Bayern als Verfolger. Mit einem Auswärtssieg in der ausverkauften Allianz Arena könnte der BVB den Konkurrenten aus München, bei dem mit Goalie Yann Sommer auch ein Schweizer auf dem Platz stehen wird, auf 4 Punkte distanzieren.

01:48 Video Bayern-Goalie Sommer zum Duell gegen den BVB: «Wieder ein Highlight» Aus Sport-Clip vom 21.03.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 48 Sekunden.

Dortmunds miese Bayern-Bilanz in der Rückrunde

Das Problem: Dortmund hatte jüngst nichts zu lachen bei den Bayern. In den letzten 8 Jahren resultierten in München 8 Bundesliga-Niederlagen mit einem Torverhältnis von 6:33.

In besonders schlechter Erinnerung ist den Dortmundern der 6. April 2019 geblieben. Unter Trainer Lucien Favre hatte der BVB einen Vorsprung von zwischenzeitlich 9 Punkten verspielt. Als die «Gelb-Schwarzen» in der 28. Runde nach München reisten, waren sie dank dem 1:1 der Bayern am Spieltag zuvor in Freiburg wieder mit 2 Zählern Reserve Leader. Doch Dortmund wurde mit einem 0:5 abgewatscht, verlor Platz 1 und wurde am Ende mit 2 Punkten Rückstand abermals Vize-Meister.

Die letzten 8 BVB-Gastspiele in der Liga in München

Bild 1 / 8 Legende: 23. April 2022: Bayern - Dortmund 3:1 Die Bayern schlagen Dortmund (mit Marwin Hitz im Tor) am 31. Spieltag mit 3:1 und machen damit vorzeitig die Meisterschaft klar. Es ist der 10. Titel in Serie und der 32. insgesamt. Imago/Xinhua Bild 2 / 8 Legende: 6. März 2021: Bayern - Dortmund 4:2 In der leeren Allianz Arena - wegen Corona waren keine Zuschauer zugelassen - geht der BVB dank einem Haaland-Doppelpack bis zur 9. Minute zwar 2:0 in Führung. Doch die Bayern reagieren. Angeführt von Robert Lewandowski (3 Treffer) dreht das Heimteam das Spiel und schenkt Keeper Marwin Hitz 4 Tore ein. Imago/Poolfoto Bild 3 / 8 Legende: 9. November 2019: Bayern - Dortmund 4:0 Für einmal treffen sich die beiden Teams in der Hinrunde in München. Mit Trainer Lucien Favre an der Seitenlinie verliert der BVB mit Goalie Roman Bürki mit 0:4. Imago/Action/Pictures Bild 4 / 8 Legende: 6. April 2019: Bayern - Dortmund 5:0 Auch ein halbes Jahr zuvor, in der Rückrunde 2018/19, ist Roman Bürki im BVB-Tor nicht zu beneiden. Der Schweizer muss gleich 5 Mal hinter sich greifen. Dortmund verliert die Tabellenführung an die Münchner und wird am Ende abermals Vize-Meister. Imago/Laci Perenyi Bild 5 / 8 Legende: 31. März 2018: Bayern - Dortmund 6:0 Dortmund kassiert die höchste Klatsche in München seit dem 1:11 im November 1971. Gleich ein halbes Dutzend Tore schenken die unerbittlichen Bayern Roman Bürki ein. Bereits zur Pause steht es 5:0. Die drei Bundesliga-Gastspiele in der Ära Favre enden für den BVB mit dem Torverhältnis von 0:15. Imago/photoarena/Eisenhuth Bild 6 / 8 Legende: 8. April 2017: Bayern - Dortmund 4:1 Auch im April 2017 hängen die Trauben für Bürki und Co. in München zu hoch. Immerhin: Knapp 3 Wochen später gewinnt der BVB den Pokal-Halbfinal in der Allianz Arena mit 3:2 und zieht ins Endspiel ein. Imago/Fotostand Bild 7 / 8 Legende: 4. Oktober 2015: Bayern - Dortmund 5:1 Zweimal Thomas Müller, zweimal Robert Lewandowski und einmal Mario Götze heissen die Torschützen für die Bayern im Oktober 2015. Der Ehrentreffer für die Gäste geht auf das Konto von Pierre-Emerick Aubameyang. Roman Bürkis Karriere-Bilanz in der Bundesliga in München als BVB-Goalie: 5 Spiele, 0 Punkte, 2:24 Tore. Imago/Laci Perenyi Bild 8 / 8 Legende: 1. November 2014: Bayern - Dortmund 2:1 Im Herbst 2014 steht letztmals kein Schweizer bei einem Bundesliga-Gastspiel von Dortmund in München im BVB-Tor. Aber auch Roman Weidenfeller kann die 1:2-Niederlage nicht verhindern. Das entscheidende Tor gelingt Arjen Robben in der 85. Minute vom Penaltypunkt. Imago/MIS

Die Bundesliga-Saison 2022/23 wird am Samstag in München freilich noch nicht entschieden. Doch es wäre wichtig für den BVB, mit einem positiven Resultat den Beweis zu erbringen, dass er gegen die Bayern in der entscheidenden Meisterschaftsphase zur Abwechslung bestehen kann.