Trotz Startelf-Einsatz in der CL-Quali in der Liga weiterhin nur 2. Wahl. Schafft er noch den Absprung von Benfica?

Juve hat Ronaldo, und in der Premier League wurden rund 142 Millionen für 2 Torhüter ausgegeben. Während also in Italien und England die Transferfenster bereits wieder geschlossen sind, dürfte es in einigen Ländern noch zu Last-Minute-Einkäufen kommen. Dazu gehören unter anderem Deutschland, Frankreich und Spanien, wo Transfers noch bis zum 31. August möglich sind.

Auch die Spieler der Schweizer Klubs und einige Nati-Söldner haben noch bis Mitternacht des letzten August-Tages die Chance auf einen Wechsel. Im Fokus:

Schafft das Nati-Sturm-Duo Seferovic/Drmic noch den erhofften Absprung?

Kann YB alle Leistungsträger halten?

Verpflichtet PSG einen Defensivmann aus dem Schweizer Nationalteam?

