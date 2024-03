Jürgen Klopps Liverpool empfängt am Sonntag Pep Guardiolas Manchester City zum Spitzenkampf in der Premier League.

Legende: Stehen sich am Sonntag zum 30. Mal gegenüber Pep Guardiola (links) und Jürgen Klopp, der die Nase vorn hat in den Direktduellen (12 Siege/6 Unentschieden). imago images/News Images

Am 27. Juli 2013 trafen Jürgen Klopp und Pep Guardiola erstmals aufeinander. Im Supercup unterlag Guardiola in seinem ersten Pflichtspiel als Bayern-Trainer dem von Klopp trainierten BVB mit 2:4. Am kommenden Sonntag treffen die beiden zum 30. Mal aufeinander – es könnte ihr letztes Duell sein. Klopp kündigte im Januar an, Liverpool am Ende der Saison zu verlassen.

Wie es für den 56-jährigen Deutschen weitergeht, ist noch unklar. Nach seinem Liverpool-Engagement will er eine mindestens einjährige Auszeit nehmen. Eine Chance auf ein weiteres Duell mit Guardiola gibt es aber: Im FA-Cup stehen beide Teams im Viertelfinal.

Klopp über Guardiola: «Ich empfinde keine Rivalität» (engl.)
Guardiola über Klopp: «Ich habe das Gefühl, dass er wieder zurückkommt» (engl.)

Sportlich hochbrisant

Doch auch bei ihrem 30. Duell wird das Sportliche im Zentrum stehen. Liverpool führt die Premier League aktuell mit 63 Punkten an, einen Zähler weniger weist Man City auf und dahinter lauert Arsenal mit 61 auf dem 3. Platz. Im Hinspiel trennten sich die beiden 1:1 unentschieden. Kommt es erneut zu einer Punkteteilung, könnte Arsenal zum lachenden Dritten werden und mit einem Sieg gegen Brentford beide überholen.

Archiv: Liverpool eliminiert Manchester City im CL-Viertelfinal