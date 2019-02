Sadio Mané (r.) wirft sich in den Schuss von Mark Noble.

Liverpool hat im Meisterrennen einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen. Nach dem 1:1 gegen Leicester vergangenen Mittwoch kam das Team von Jürgen Klopp auch auswärts gegen West Ham nicht über ein 1:1 hinaus.

Damit rückt Verfolger Manchester City in der Tabelle bis auf 3 Punkte an Liverpool heran. Die «Citizens» hatten am Sonntag einen 3:1-Sieg gegen Arsenal eingefahren.

Irreguläres Liverpool-Tor

Sadio Mané hatte die Gäste in der 22. Minute in Führung gebracht. Passgeber James Milner stand allerdings im Abseits, so dass das Tor nicht hätte zählen dürfen. Der Ausgleich für die «Hammers» fiel bereits 6 Minuten später. Xherdan Shaqiri wurde bei Liverpool nach knapp 70 Minuten eingewechselt.