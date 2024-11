Per E-Mail teilen

Legende: Glückliche Gesichter im Borussia-Park Der Jubel bei Borussia Mönchengladbach nach dem Schlusspfiff. Imago/Maximilian Koch

3. Heimsieg in Folge: Mönchengladbachs Schweizer Trainer Gerardo Seoane hat seinen Job durch einen überzeugenden Auftritt seiner Borussia gegen Werder Bremen gefestigt. Durch ein souveränes 4:1 zogen die «Fohlen» in der Tabelle am Gegner vorbei und liegen nun auf Rang 9 – nur noch 3 Punkte hinter dem internationalen Geschäft und mit 8 Zählern Reserve auf die direkten Abstiegsplätze.

Audio Seoane: «Haben richtige Energie auf den Platz gebracht» (Interview: Ulli Schäfer, ARD) 02:45 min Bild: Imago/DeFodi abspielen. Laufzeit 2 Minuten 45 Sekunden.

Den Grundstein für den Erfolg im ausverkauften Borussia-Park legten Alassane Pléa (11.) und ein Eigentor von Marco Friedl (12.). Franck Honorat erhöhte noch vor dem Pausenpfiff. Nach dem Seitenwechsel traf der eingewechselte Kevin Stöger zur Entscheidung, Keke Topp erzielte den Ehrentreffer für die Bremer. Die verletzten Nico Elvedi und Jonas Omlin fehlten Gladbach weiterhin.

Nur Remis für Freiburg

Der SC Freiburg musste sich zuhause gegen Mainz mit einem 0:0 begnügen. Damit verpassten es die Breisgauer, auf den 3. Platz vorzustossen.