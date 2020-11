Legende: Hat die Nase voll Lionel Messi. Keystone

«Ich habe es langsam satt, bei allem immer das Problem im Klub zu sein», sagte der 33-jährige Stürmer bei der Ankunft in Barcelona nach zwei WM-Qualifikationsspielen mit der argentinischen Nationalelf in Südamerika. «Messi explodiert», titelte am Donnerstag die Fachzeitung Mundo Deportivo.

Spieleragent zündelt gegen Messi

Auf dem Flughafen der katalanischen Hauptstadt war der nach dem Interkontinentalflug sichtlich erschöpfte Profi am Mittwoch auf dem Weg zu seinem Wagen von einer Traube von Journalisten und Fans belagert worden. Dabei fragte ihn ein Medienvertreter, was er zu den Äusserungen des Spieleragenten Eric Olhats sage. Dieser hatte den 6-fachen Weltfussballer heftig kritisiert und von einem «Terror-Regime» des Argentiniers gesprochen. «Du bist entweder für oder gegen ihn.»

Nach der 2:8-Pleite gegen Bayern im Viertelfinal der Champions League im Sommer hatte Messi versucht, Barcelona ein Jahr vor Ablauf seines Vertrages zu verlassen. Das sorgte für heftige Unruhen und dem Rücktritt von Präsident Josep Bartomeu Ende Oktober.