Der 23-Jährige wechselt für bis zu 30 Millionen Euro zu PSG und ist damit einer der teuersten Goalies.

Legende: Jubelt in Zukunft im Trikot von Ligakrösus PSG Lucas Chevalier. Imago/PsnewZ

Obwohl das internationale Transferfenster seit über einem Monat offen ist, hat Champions-League-Sieger Paris St-Germain erst jetzt seinen ersten grossen Einkauf getätigt. Die normalerweise sehr ausgabefreudigen Pariser verpflichteten Keeper Lucas Chevalier von Liga-Konkurrent Lille und statteten ihn mit einem Fünfjahresvertrag aus.

Der 23-jährige Chevalier, mehrfacher U-Nationalspieler Frankreichs, war in den letzten drei Spielzeiten ein Eckpfeiler Lilles und wurde 2021 mit den Nordfranzosen Meister – ohne allerdings einen Einsatz absolviert zu haben.

Was passiert mit Donnarumma?

Mit einer Ablöse von bis zu 30 Millionen Euro gesellt sich Chevalier zu den teuersten Torhütern überhaupt. Es wird erwartet, dass er bei PSG den langjährigen Stammkeeper Gianluigi Donnarumma ersetzt.

Der Vertrag des 26-jährigen Italieners läuft im Sommer 2026 aus, trotz Pariser Bemühungen ist es bislang zu keiner Verlängerung gekommen. Donnarumma gilt deswegen – wohl noch in diesem Sommer – als Abgangskandidat.