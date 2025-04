Wahnsinnsmatch in Japan

Die 2. Halbzeit der Partie in der japanischen J-League hatte es in sich: Gleich fünfmal netzten die Akteure von Cerezo Osaka gegen die Kashima Antlers ein. Aber jedesmal wurde das Tor wegen Offsides annulliert.

Den Brasilianer Rafael Ratao erwischte es gleich zweimal (55./95.), Dazu trafen sein Landsmann Lucas Fernandes (65.) sowie Ryosuke Shindo (67.) und Shuta Tanaka (94.) aus einer Abseitsposition.

Rataos unglücklicher Samstag

Dann schien es für Osaka noch schlimmer zu kommen: Nach einem Foul an Fernandes in der 7. Nachspielminute konnte Ratao zum Penalty antreten – und scheiterte an Tomoki Hayakawa.

Doch in der 12. Nachspielminute war es doch so weit: Shindo erzielte das überfällige Siegtor für die Gastgeber. Und diesmal gab es keine Offside-Diskussion, denn der Treffer fiel nach einem Eckball.