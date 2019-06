Embolo verlässt Schalke in Richtung Gladbach

Nach 3 Saisons bei Schalke 04 zieht Breel Embolo weiter. Der Schweizer Nationalspieler wechselt innerhalb der deutschen Bundesliga zu Mönchengladbach. Der 22-jährige Offensivspieler unterschrieb bei der Borussia einen Vierjahresvertrag. In Gladbach trifft er auf seine Nati-Kollegen Yann Sommer, Nico Elvedi, Denis Zakaria und Michael Lang.

«Er ist ein schneller, wuchtiger und torgefährlicher Angreifer, der sehr, sehr gut in unser Kader passt», sagte Sportdirektor Max Eberl. Schon am 1. Spieltag trifft Embolo auf seinen Ex-Verein: Schalke ist der erste Gegner der Borussia am 17. August.

Embolo war im Sommer 2016 für mehr als 25 Millionen Euro vom FC Basel zu Schalke gewechselt. Gladbach soll nun ungefähr die Hälfte als Ablöse zahlen. Insgesamt bestritt er 48 Bundesliga-Partien für die «Königsblauen» und schoss 10 Tore. In der Champions League kam er 13-mal zum Einsatz (2 Treffer).