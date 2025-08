Per E-Mail teilen

Simon Sohm verlässt Parma und spielt ab der kommenden Saison für die AC Fiorentina.

Der 24-jährige Zürcher unterschreibt beim Klub in der Toskana laut Medienberichten einen Vertrag bis 2030.

Für den zweifachen Nationalspieler ist es innerhalb der Serie A ein grosser Schritt.

Vom Klub, der normalerweise im Tabellenmittelfeld herumdümpelt zu einem der Titelanwärter in Italiens Beletage: Simon Sohm wechselt vom FC Parma zur AC Fiorentina. Der Klub hiess den Zürcher am Montag mit diversen Videos auf Instagram willkommen. In Florenz wird Sohm Teamkollege von Spielern wie David de Gea, Robin Gosens, Moise Kean und Edin Dzeko.

Sohm, der primär im zentralen Mittelfeld agiert, unterschrieb im Klub in der Toskana gemäss Medienberichten einen Vertrag bis 2030. Sein Arbeitspapier bei Parma, rund zweieinhalb Autofahrstunden nördlich von Florenz, wäre noch bis 2027 gültig gewesen.

Sohm war im Oktober 2020 vom FCZ zu Parma gewechselt. In der ersten Saison stieg er in die Serie B ab, 2024 gelang dem Klub der Wiederaufstieg in die oberste Spielklasse Italiens. Insgesamt absolvierte der 24-Jährige 155 Pflichtspiele für den Klub aus der Emilia-Romagna. Dabei gelangen ihm 7 Tore.