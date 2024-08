Per E-Mail teilen

Legende: Wagt ein neues Abenteuer in Spaniens LaLiga Ricardo Rodriguez. Toto Marti/Blick/freshfocus

Ricardo Rodriguez setzt seine Karriere in Spanien bei Betis Sevilla fort.

Der 31-jährige Schweizer unterschreibt bei den Andalusiern einen Vertrag bis 2026.

Die letzten 4 Jahre spielte der Nati-Verteidiger in der Serie A für Torino.

Ricardo Rodriguez setzt seine Karriere in der spanischen LaLiga fort. Der Nati-Verteidiger schliesst sich ablösefrei Betis Sevilla an, mit dem Klub aus Andalusien einigte sich der 31-Jährige auf einen Zweijahresvertrag. Betis beendete die abgelaufene Spielzeit in Spaniens höchster Liga auf Rang 7.

Über Deutschland und Italien nach Spanien

Für Rodriguez ist es die erste Station in Spanien, dem Herkunftsland seines Vaters. Zuletzt lief der 120-fache Schweizer Internationale während vier Saisons in der italienischen Serie A für Torino auf. Zuvor spielte Rodriguez im Ausland auch schon für PSV Eindhoven, die AC Mailand und den VfL Wolfsburg.

Vor wenigen Wochen bestritt Rodriguez mit der Schweiz seine bereits dritte EM-Endrunde. Dazu kommen drei WM-Endrunden sowie eine Teilnahme an Olympischen Spielen.