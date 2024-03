Als Sohn kapverdischer Eltern wurde Ulisses Garcia am 11. Januar 1996 in Portugal geboren und wuchs in Genf auf. 3 Jahre nach seinem Wechsel in die Jugendabteilung von GC gab er im Mai 2014 sein Profidebüt in der Super League. Im Sommer 2015 wagte Garcia mit dem Wechsel zu Werder Bremen sein erstes Auslandabenteuer. 2018 kehrte der Aussenverteidiger in die Schweiz zurück und schloss sich YB an. Mit den Bernern feierte er 4 Meistertitel sowie 2 Cupsiege. 2021 gab er sein Debüt in der Schweizer Nationalmannschaft.