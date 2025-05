Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Wechselt er jetzt zu Real Madrid? Xabi Alonso. IMAGO / Steinsiek.ch

Xabi Alonso wird in der kommenden Saison nicht mehr in Leverkusen an der Seitenlinie stehen.

Dies gibt der 43-jährige Spanier am Freitagnachmittag an einer Medienkonferenz bekannt.

Offenbar steht er kurz vor einer Unterschrift bei Real Madrid.

Bisher ist Xabi Alonso Fragen über seine Zukunft ausgewichen, jetzt lässt er die Katze aus dem Sack: Der Spanier verlässt Bayer Leverkusen nach der laufenden Saison – trotz Vertrag bis 2026.

«Diese Woche haben sich der Klub und ich darauf verständigt, dass es meine letzten zwei Spiele als Leverkusen-Trainer sein werden. Es ist der richtige Moment, es bekanntzugeben. Nun haben wir Klarheit», sagte Alonso an einer Medienkonferenz in Leverkusen. «Wir wollen am Sonntag einen gebührenden Abschied haben, für einige Spieler, für mich selbst.»

Wechsel zu Real?

Alonso, der Leverkusen 2024 zum ersten deutschen Meistertitel der Klubgeschichte führte, dürfte gemäss mehreren spanischen Medienberichten demnächst einen Vertrag bei Real Madrid unterzeichnen. Die Sportzeitung Marca schreibt von einem bis 2028 gültigen Arbeitspapier.