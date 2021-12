Der argentinische Nationalspieler und Stürmer des FC Barcelona muss seine Fussballschuhe vorzeitig an den Nägel hängen.

Sergio Agüero wird aus gesundheitlichen Gründen dazu gezwungen, seine erfolgreiche Karriere vorzeitig zu beenden. «Das ist ein sehr harter Moment für mich, aber die Gesundheit steht an erster Stelle», sagte der Argentinier am Mittwoch im Camp Nou in Barcelona weinend und mit gebrochener Stimme.

Zusammenbruch der Anfang vom Ende

Beim 101-fachen Internationalen waren zuvor Herzrhythmusstörungen diagnostiziert worden. Agüero war Ende Oktober im Ligaspiel von Barça gegen Alaves im plötzlich zusammengebrochen. Er fasste sich an die Brust, rang nach Luft und wurde ausgewechselt. Es sollte sein letzter Einsatz als Profi sein.

Legende bei ManCity

Agüero war erst im vergangenen Sommer zu Barcelona gestossen. Zuvor hatte er während 10 Jahren das Trikot von Manchester City getragen. Für die «Citizens» erzielte er in 277 Premier-League-Spielen 184 Treffer und ist somit der beste ausländische Torschütze der höchsten englischen Liga. 5 Mal gewann «El Kun» Agüero mit ManCity die Meisterschaft.