Der verletzte Bayern-Hüter macht in einem Interview brisante Aussagen. Vorstandschef Oliver Kahn ist not amused.

Legende: Plappert er sich grad ins Abseits? Manuel Neuer. Imago/Moritz Müller

Neuers Interview mit der Süddeutschen Zeitung hat für viel Aufsehen gesorgt, insbesondere Aussagen zur Aussortierung seines langjährigen Torwarttrainers Toni Tapalovic. Diese sei «das Krasseste» gewesen, was er in seiner Karriere erlebt habe.

«Für mich war das ein Schlag, als ich bereits am Boden lag. Ich hatte das Gefühl, mir wird mein Herz rausgerissen.» Deutlicher konnte die Kritik von Neuer an der sportlichen Führung um Trainer Julian Nagelsmann und Sportvorstand Hasan Salihamidzic kaum ausfallen.

«Wird den Werten nicht gerecht»

Bayern-Vorstandschef Oliver Kahn reagierte prompt: «Was Manuel in Teilen dieser zwei Interviews (...) gesagt hat, wird weder ihm als Kapitän noch den Werten des FC Bayern gerecht», so der 53-Jährige. Er kündigte «deutliche Gespräche» mit dem Keeper an.

Neuer äusserte sich in dem Interview indirekt auch zu seinem Stellvertreter Yann Sommer: «Ich bin noch da. Auch wenn manche Menschen vielleicht das Gefühl haben, sie hätten die alten Spieler satt. Der Beste wird spielen. Wenn ich spielen will, muss ich der Beste sein.»