Legende: Schenken sich nichts Atalantas Charles de Ketelaere (l.) und Andra Cambiaso. Imago Images/Marco Canoniero

Italien: Juventus mit nächstem Unentschieden

Juventus Turin blieb auch im 20. Serie-A-Spiel der Saison ohne Niederlage. Bei Atalanta spielte das Team von Thiago Motta nach 1:0-Führung noch 1:1. Mateo Retegui glich Pierre Kalulus Führungstreffer in der 78. Minute aus. Während Juventus schon zum 13. (!) Mal Unentschieden spielte und damit auf dem 5. Rang verharrt, verpasste Atalanta den Sprung auf den 2. Tabellenplatz.

Frankreich: Monaco nicht mehr im Cup dabei

Breel Embolo ist mit Monaco aus dem französischen Cup ausgeschieden. Im 1/16-Final verloren die Monegassen, bei denen neben dem Basler Stürmer auch Philipp Köhn durchspielte, bei Stade Reims nach Penaltyschiessen. Die Gastgeber waren in der 45. Minute durch Cédric Kipré in Führung gegangen. In der 70. Minute glich Mohammed Salisu zum 1:1 aus. Die Partie ging nach 90 Minuten direkt ins Elfmeterschiessen, wo Embolo als einziger Schütze für Monaco traf. Bei Reims waren hingegen 3 von 4 Spieler erfolgreich.

