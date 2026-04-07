Der frühere Nationaltrainer Rumäniens ist tot. Nach einem Zusammenbruch hatte sich sein Gesundheitszustand rapide verschlechtert.

Legende: War eine Trainerlegende Mircea Lucescu. imago images/Alex Nicodim

Der internationale Fussball trauert um Mircea Lucescu. Der 80-jährige Rumäne verstarb im Spital in Bukarest, wie am Dienstag offiziell bestätigt wurde.

Lucescu war bis vor kurzem Trainer der rumänischen Nationalmannschaft. Nach einem Zusammenbruch im Training war er am 29. März mit Herzproblemen ins Spital eingeliefert worden. Einen Tag nach seinem Rücktritt als Nationalcoach verschlechterte sich sein Zustand am Karfreitag infolge eines Herzinfarkts weiter.

«Es ist ein schwarzer Tag für Rumänien und den Weltfussball», sagte Verbandspräsident Razvan Burleanu. «Mircea Lucescu war nicht nur Trainer, sondern ein Lebenslehrer für ganze Spielergenerationen.»

Lange Trainerkarriere

Lucescu hatte die Nationalmannschaft seines Landes schon von 1981 bis 1986 betreut und 1984 erstmals an eine EM geführt. Danach folgten Stationen als Trainer bei Inter Mailand, Galatasaray Istanbul, Schachtar Donezk, Besiktas Istanbul, Zenit St. Petersburg und Dynamo Kiew. Insgesamt gewann er in seiner Trainerkarriere 14 Titel.