Legende: Hat mit seiner Mannschaft noch keinen Dreier eingefahren Uli Forte. Keystone/DPA/Friso Gentsch

Das erste Heimspiel von Bundesliga-Absteiger Bielefeld endete am Sonntagnachmittag mit Pfiffen der Fans. Soeben hatte es für die Arminia eine 0:3-Niederlage gegen Jahn Regensburg abgesetzt. «Wir können uns für dieses Spiel nur entschuldigen», redete Abwehrchef Oliver Hüsing nicht um den heissen Brei herum. Die Leistung sei «einfach unerklärlich» gewesen.

Pfiffe von den Rängen

Nach Erklärungen für den offensiv erneut erschreckend harmlosen Auftritt suchte derweil Uli Forte, dessen Fehlstart in der 2. Bundesliga nach der zweiten Niederlage perfekt ist. «Ich habe mir das alles anders vorgestellt und gewünscht», sagte der Arminia-Trainer gegenüber Sky.

Für die Pfiffe der Fans habe er Verständnis. «Wir haben zu wenig Initiative, zu wenig Mut gezeigt. Wir müssen alle, aber vor allem ich persönlich muss da durch», so Forte, der Einzelgespräche mit seinen Spielern ankündigte. «Wir werden uns im Trainerteam fetzen müssen, was die Taktik, was die Ausrichtung anbelangt.»