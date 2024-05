Per E-Mail teilen

Wer soll dieses Leverkusen stoppen? Eintracht Frankfurt jedenfalls nicht. Der deutsche Meister gewann auch seine Partie in der 32. Bundesliga-Runde und ist nach 48 Spielen weiterhin in allen Wettbewerben ungeschlagen. Beim klaren 5:1-Auswärtserfolg in Frankfurt reihte sich Granit Xhaka unter die Torschützen. Mit einem satten Abschluss aus rund 20 Metern erzielte der Nati-Captain seinen 3. Saisontreffer.

Xhaka hatte aber auch eine Schrecksekunde zu verarbeiten: In einem Zweikampf knickte er unglücklich um und vertrat sich den Fuss. Nach kurzer Behandlungspause konnte der Mittelfeldstratege weiterspielen. Er wurde später aber vorsorglich ausgewechselt.

7 Tore und jubelnde Bochumer im Keller-Duell

Einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf errang der VfL Bochum. Die «Blau-Weissen» entschieden ein spektakuläres Keller-Duell gegen Union Berlin mit 4:3 für sich. Trotz 0:3- und 2:4-Rückstand steckten die «Eisernen» nicht auf – auch dank Ex-Servette-Knipser Chris Bedia, der seinen ersten Bundesliga-Treffer erzielte. Doch Bochum rettete die Führung über die Zeit und liegt neu 3 Punkte vor Union, respektive deren 5 vor Mainz (am Abend gegen Heidenheim) auf dem Relegationsplatz.