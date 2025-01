Rodrigo Bentancur ist im Halbfinal-Hinspiel des Ligapokals gegen Liverpool regungslos am Boden liegen geblieben.

Legende: Ist mittlerweile wieder bei Bewusstsein Rodrigo Bentancur. IMAGO / Shutterstock

Tottenhams Mittelfeldspieler Rodrigo Bentancur ist während des Ligapokalspiels gegen den FC Liverpool mit einer Trage und einem Beatmungsbeutel um den Mund vom Platz gebracht worden. Zuvor hatte der 27-Jährige aus Uruguay mit dem Gesicht nach unten auf dem Rasen gelegen und musste anschliessend fast zehn Minuten lang medizinisch behandelt werden.

Auf den TV-Bildern war zunächst keine Fremdeinwirkung zu erkennen. Betancur hatte in der sechsten Minute versucht, den Ball mit dem Kopf zu erreichen, das klappte jedoch nicht. Er wälzte sich danach vor Schmerzen, bevor er mit ausgebreiteten Armen offenbar regungslos liegen blieb.

Noch in der Halbzeit gab Tottenham ein erstes Update zum Gesundheitszustand. «Wir können bestätigen, dass Rodrigo bei Bewusstsein ist und sprechen kann. Er wird für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht», schrieb der Klub auf der Plattform X .

Tottenham gewann das Spiel dank eines Treffers von Luas Bergvall in der 86. Minute mit 1:0. Das Rückspiel findet am 6. Februar in Liverpool statt.