Legende: Ist seinen Job schon wieder los BVB-Coach Marco Rose. Keystone/DPA/David Inderlied

Borussia Dortmund und Trainer Marco Rose beenden nach nur einem Jahr ihre Zusammenarbeit.

Dem Entscheid ist laut dem Klub eine intensive Saisonanalyse vorausgegangen.

Somit bleibt nach dem Saisonende an der Seitenlinie der Bundesliga weiter kein Stein auf dem anderen.

Borussia Dortmund und Trainer Marco Rose trennen sich bereits wieder. Der 45-Jährige war erst im vergangenen Jahr von Borussia Mönchengladbach für eine Ablöse von 5 Millionen Euro zum BVB gewechselt. Sein Vertrag lief bis Juni 2024.

Audio BVB trennt sich von Rose (ARD: Luise Kropff) 00:39 min abspielen. Laufzeit 39 Sekunden.

«Dieser Tag ist kein einfacher für uns alle, denn die gegenseitige Wertschätzung untereinander war, ist und bleibt gross. Nach einer Saison, die aus unterschiedlichen Gründen unbefriedigend war, mussten wir feststellen, dass wir in vielen Teilbereichen nicht das Maximum aus unseren Möglichkeiten herausgeholt haben», sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke.

Der BVB war in der abgelaufenen Saison in der Champions League, der Europa League und im Pokal teils blamabel gescheitert. In der Liga betrug der Rückstand des Vizemeisters auf Bayern München 8 Punkte. Dortmund ist bereits der fünfte Bundesligist, der sich nach Saisonende von seinem Trainer getrennt hat.